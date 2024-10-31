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В Пензе возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью подростка

17:29 | 31.10.2024 | Криминал

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Пенза, 31 октября 2024. PenzaNews. Следственный отдел по Ленинскому району города Пензы СУ СКР по Пензенской области возбудил уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью 17-летнего подростка.

В Пензе возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью подростка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе следствия установлено, что 30 октября 2024 года на улице Московской города Пензы между двумя несовершеннолетними произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений. В ходе конфликта 16-летний подросток нанес ножом удары в область спины и правой руки 17-летнего потерпевшего, в связи с чем последний госпитализирован в медицинское учреждение», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что 16-летний житель Пензы задержан, в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы.

Ранее УМВД России по Пензенской области в официальном комментарии по поводу инцидента в центре Пензы сообщило, что распространяемая в соцсетях информация о девушке, которой неизвестные якобы прострелили ногу и руку, не соответствует действительности.

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