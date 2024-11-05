В Пензенской области женщина ударила бывшего супруга сковородой по голове, поскольку тот игнорировал ее требование покинуть застолье Криминал

Пенза, 5 ноября 2024. PenzaNews. Житель Земетчинского района Пензенской области 1985 года рождения проигнорировал требование своей бывшей жены покинуть застолье и получил удар сковородой по голове, по данному факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

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«Участковым уполномоченным полиции в ходе опроса заявителя установлено, что он распивал спиртные напитки в гостях, в то время как пришла бывшая супруга и стала требовать покинуть застолье. Мужчина на требования женщины не реагировал. Внезапно разозлившись, женщина взяла сковороду и ударила ей по голове заявителя. [...] Причиненные телесные повреждения квалифицированы как легкой тяжести вред здоровью», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что подозреваемая дала признательные показания и рассказала, что знакомая попросила ее забрать своего бывшего супруга, поскольку тот находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

«Возбуждено уголовное дело. [...] Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», — сказано в тексте.