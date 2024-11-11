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В Пензе возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины в медучреждении

09:30 | 11.11.2024 | Криминал

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Пенза, 11 ноября 2024. PenzaNews. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 86-летней женщины, тело которой было найдено в палате одного из медицинских учреждений Пензы.

В Пензе возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины в медучреждении. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, 9 ноября 2024 года в палате одного из медицинских учреждений города Пензы обнаружено тело 86-летней женщины. Потерпевшая скончалась на месте происшествия от механической асфиксии», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что в совершении преступления подозревается 46-летняя жительница Каменского района, вину она признала.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. По делу назначен ряд судебных экспертиз», — сказано в тексте.

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