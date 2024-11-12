Экс-глава администрации Вадинского сельсовета осужден за внесение в официальные документы заведомо ложных сведений Криминал

Пенза, 12 ноября 2024. PenzaNews. Бывший глава администрации Вадинского сельсовета Пензенской области признан судом виновным по ч. 1 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог», ему назначено наказание в виде штрафа в размере 25 тыс. рублей.

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«По делу установлено, что решением Вадинского районного суда от 28 ноября 2022 года по иску прокурора района на администрацию Вадинского сельсовета [...] возложена обязанность по обустройству контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов. На основании выданного судом исполнительного листа судебным приставом-исполнителем возбуждено исполнительное производство. По заявлению администрации Вадинского сельсовета в декабре 2022 года суд предоставил отсрочку исполнения своего решения до июля 2023 года. Летом 2023 года глава администрации Вадинского сельсовета, заведомо зная, что решение суда не исполнено, [...] решил изготовить официальные документы с заведомо ложными сведениями о якобы выполненных работах. [...] С этой целью злоумышленник поручил подчиненному сотруднику, неосведомленному о его преступных намерениях, изготовить договор подряда между администрацией и одним из муниципальных предприятий на обустройство контейнерных площадок в селе Вадинск на общую сумму около 124,5 тыс. рублей и акт приема выполненных работ. Затем документы были подписаны у неосведомленного о преступлении руководителя муниципального предприятия и направлены судебному приставу-исполнителю в подтверждение факта исполнения решения суда. Исполнительное производство было прекращено», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

Из него следует, что позже, когда выяснилось, что контейнерные площадки оборудованы не были, глава администрации сельсовета уволился с занимаемой должности, решение суда было исполнено лишь в 2024 году.

«Подсудимый вину признал. В соответствии с позицией государственного обвинителя, с учетом смягчающих обстоятельств суд назначил бывшему муниципальному чиновнику наказание в виде штрафа в размере 25 тыс. рублей», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что приговор вступил в законную силу, штраф оплачен.