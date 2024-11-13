Вступил в силу приговор водителю, который насмерть сбил женщину на улице Кижеватова в Пензе Криминал

Пенза, 13 ноября 2024. PenzaNews. Приговор водителю автомобиля «Lada Largus», который насмерть сбил женщину на пешеходном переходе на улице Кижеватова в Пензе в конце декабря 2023 года, вступил в законную силу.

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Как указано в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области, приговором Первомайского районного суда Пензы мужчине назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с запретом заниматься деятельностью, связанной с управлениями транспортными средствами, на тот же срок.

«Судом также удовлетворены частично иски потерпевших о компенсации морального вреда: в пользу супруга, родителей и сестры погибшей взыскано в общей сложности 800 тыс. рублей. Приговором суда обращено взыскание на имущество осужденного: автомобиль марки «Renault Logan», прицеп, земельный участок и гараж», — говорится в тексте.

Из него следует, что мужчина вину признал и частично компенсировал моральный вред.

«Не согласившись с назначенным наказанием, защитник осужденного подал апелляционную жалобу на приговор. С апелляционной жалобой в суд обратился также супруг погибшей, являющийся отцом двоих несовершеннолетних детей. [...] Он выразил несогласие с размером компенсации морального вреда. В соответствии с позицией участвовавшего в рассмотрении дела прокурора суд апелляционной инстанции частично удовлетворил жалобу потерпевшего и изменил приговор суда первой инстанции, увеличив сумму компенсации морального вреда в пользу супруга погибшей на 450 тыс. рублей. В остальной части приговор оставлен без изменений, апелляционная жалоба защитника осужденного — без удовлетворения», — сказано в сообщении.