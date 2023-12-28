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В Пензе выясняют обстоятельства ДТП, в котором погибла женщина-пешеход

18:45 | 28.12.2023 | Происшествия

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Пенза, 28 декабря 2023. PenzaNews. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства трагического ДТП, произошедшего на улице Кижеватова в Пензе, в результате которого погибла женщина-пешеход.

В Пензе выясняют обстоятельства ДТП, в котором погибла женщина-пешеход. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По предварительным данным, 28 декабря 2023 года в 15.10 напротив дома №18 на улице Кижеватова водитель автомобиля «Lada Largus» – мужчина 1971 года рождения допустил наезд на пешехода – женщину 1988 года рождения, после чего на пешехода допустил наезд водитель маршрутного такси «Mercedes» – мужчина 1992 года рождения. В результате происшествия пешеход скончалась на месте», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по факту ДТП проводится проверка.

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