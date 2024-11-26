02:41:24 Среда, 27 ноября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Житель Пензы лишился около 600 тыс. рублей в надежде заработать на инвестициях

09:26 | 26.11.2024 | Криминал

Печать

Пенза, 26 ноября 2024. PenzaNews. Житель Пензы 1953 года рождения перечислил телефонному аферисту около 600 тыс. рублей в надежде заработать на инвестициях.

Житель Пензы лишился около 600 тыс. рублей в надежде заработать на инвестициях. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, мужчине позвонил неизвестный и сообщил о возможности получения дополнительного дохода, предложение заинтересовало пенсионера.

«Следуя инструкциям звонившего, мужчина со своего банковского счета перевел денежные средства в общей сумме около 600 тыс. рублей на банковский счет злоумышленника. Через некоторое время мужчина понял, что стал жертвой обмана и обратился в полицию. О подобных способах совершения преступлений заявителю было известно», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Читайте также
Житель Кузнецка взял напрокат игровую консоль и сдал ее в комиссионный магазин В селе Гоголев Бор при пожаре в частном доме погиб пожилой мужчина
В Неверкинском районе мужчина угрожал пасынку убийством, возбуждено уголовное дело В Пензе водитель автомобиля «Volkswagen Jetta» сбил подростка
В Пензе при пожаре в общежитии спасены 13 человек, 8 эвакуированы Жительница Заречного по совету незнакомки оформила кредиты и перевела на чужой счет более 1,8 млн. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама