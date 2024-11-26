Житель Пензы лишился около 600 тыс. рублей в надежде заработать на инвестициях Криминал

Пенза, 26 ноября 2024. PenzaNews. Житель Пензы 1953 года рождения перечислил телефонному аферисту около 600 тыс. рублей в надежде заработать на инвестициях.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, мужчине позвонил неизвестный и сообщил о возможности получения дополнительного дохода, предложение заинтересовало пенсионера.

«Следуя инструкциям звонившего, мужчина со своего банковского счета перевел денежные средства в общей сумме около 600 тыс. рублей на банковский счет злоумышленника. Через некоторое время мужчина понял, что стал жертвой обмана и обратился в полицию. О подобных способах совершения преступлений заявителю было известно», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».