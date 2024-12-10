В Пензе женщина ударила мужа ножом в живот, возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 10 декабря 2024. PenzaNews. Жительница Пензы 1990 года рождения ударила супруга ножом в живот, по данному факту возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

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«Женщина дала признательные показания и рассказала, что, когда пришла уставшая домой, у них с супругом на бытовой почве возник конфликт. В ходе ссоры она взяла кухонный нож и ударила им мужа в область живота. Осознав свой поступок, женщина вызвала скорую помощь», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что ранее подозреваемая уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления, в 2021 году она причинила телесные повреждения своему бывшему мужу.