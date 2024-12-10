17:31:41 Вторник, 10 декабря
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе женщина ударила мужа ножом в живот, возбуждено уголовное дело

13:01 | 10.12.2024 | Криминал

Печать

Пенза, 10 декабря 2024. PenzaNews. Жительница Пензы 1990 года рождения ударила супруга ножом в живот, по данному факту возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В Пензе женщина ударила мужа ножом в живот, возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Женщина дала признательные показания и рассказала, что, когда пришла уставшая домой, у них с супругом на бытовой почве возник конфликт. В ходе ссоры она взяла кухонный нож и ударила им мужа в область живота. Осознав свой поступок, женщина вызвала скорую помощь», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что ранее подозреваемая уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления, в 2021 году она причинила телесные повреждения своему бывшему мужу.

Читайте также
«Ростелеком» организовал видеонаблюдение в никольском доме культуры Под Пензой водитель «Kia Rio» сбил женщину
Пензенец продал автомобиль, занял денег и перевел на счет мошенников 700 тыс. рублей Жительница Кузнецка лишилась более 200 тыс. рублей, поверив телефонным мошенникам
В Пензенской области 10 декабря пройдут оперативно-профилактические мероприятия «Пешеход» и «Пешеходный переход» Жительница Мокшанского района лишилась 200 тыс. рублей, поверив телефонным мошенникам
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама