Жительница Пензы стала жертвой мошенничества в надежде получить дополнительный доход Криминал

Пенза, 24 декабря 2024. PenzaNews. Жительница Пензы 1989 года рождения лишилась около 90 тыс. рублей в надежде получить дополнительный доход.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, женщине в мессенджере пришло сообщение от незнакомки, которая предложила заработок путем продвижения товаров и выставления положительных оценок в интернет-магазине.

«Потерпевшая, следуя указаниям неизвестной, в течение двух дней перечислила около 90 тыс. рублей на счета аферистов. Заявительница поняла, что стала жертвой обмана после того, как мошенница перестала выходить на связь», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».