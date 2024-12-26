В Пензе двум участникам организованной группы вынесен приговор по делу об обналичивании более 2,1 млрд. рублей Криминал

Пенза, 26 декабря 2024. PenzaNews. Суд в Пензе вынес приговор двум участникам организованной группы, занимавшейся с 2009 по 2015 годы незаконной банковской деятельностью и обналичившей более 2,1 млрд. рублей: одному подсудимому назначено 11 лет колонии строгого режима, другому — три года условно.

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«Следствием и судом установлено, что не позднее 2009 года группой лиц организована деятельность нелегального банка. Для проведения незаконных банковских операций по обналичиванию денежных средств была создана так называемая «обнальная» площадка с установлением платы в размере не менее 3% от суммы незаконно обналиченных денег. Соучастники создавали так называемые «технические» фирмы, заключали фиктивные договоры на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг. С 2009 по 2015 годы объем обналиченных нелегальным банком денежных средств составил более 2,1 млрд. рублей. За период нахождения фигурантов в составе организованной группы доход от незаконной банковской деятельности, полученный всеми ее участниками, составил более 36 млн. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что один из осужденных, кроме участия в незаконной банковской деятельности, совершил еще одно уголовно наказуемое деяние: осенью 2020 года, решив заработать на сбыте наркотиков, он забрал из тайника наркотическое средство, но вскоре был задержан сотрудниками полиции.

«Приговором суда одному подсудимому назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, второму — в виде 3 лет лишения свободы условно. Приговор не вступил в законную силу. Иным участникам организованной группы за осуществление незаконной банковской деятельности приговор вынесен в 2021 году», — сказано в тексте.