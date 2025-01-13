Жительница Пензы в надежде заработать на инвестициях лишилась более 330 тыс. рублей Криминал

Пенза, 13 января 2025. PenzaNews. Жительница Пензы 1971 года рождения лишилась более 330 тыс. рублей в надежде заработать на инвестициях.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, женщина увидела в интернете объявление о заработке и перешла по ссылке на сайт, где оставила свои контакты для связи; через некоторое время ей позвонил незнакомец и сообщил, что для участия в биржевой торговле необходимо перечислить деньги на указанный им счет.

«Следуя инструкциям, пензячка перевела [...] 330 тыс. рублей. После этого звонивший перестал выходить на связь, и потерпевшая обратилась в полицию. О подобных способах мошенничества потерпевшей было известно», — говорится в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.