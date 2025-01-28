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Жительница Кузнецка перевела на чужой счет более 80 тыс. рублей в надежде получить посылку от зарубежного певца

09:44 | 28.01.2025 | Криминал

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Пенза, 28 января 2025. PenzaNews. Жительница Кузнецка Пензенской области 1976 года рождения после общения с незнакомцем, который выдал себя за зарубежного певца, лишилась более 80 тыс. рублей в надежде получить от мужчины посылку. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

Жительница Кузнецка перевела на чужой счет более 80 тыс. рублей в надежде получить посылку от зарубежного певца. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Заявительница сообщила, что ей в мессенджере написал мужчина, который представился известным корейским певцом. Женщина поверила ему и между ними завязалась любовная переписка. После их двухнедельного общения ей прислали сообщение от транспортной компании. В письме было указано, что на ее имя отправлена посылка из Южной Кореи. В подтверждение они прислали фотографию сейфа. Для получения посылки женщине требовалась лишь оплатить ее. Жительница Кузнецка перевела на указанные реквизиты 82 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что спустя сутки женщина осознала обман.

«По ее словам, у нее зародились сомнения в правдивости этой истории, так как все это время иностранец общался с ней на русском языке», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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