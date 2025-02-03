Жительница Пензы по совету незнакомца перевела на «безопасный счет» около 750 тыс. рублей Криминал

Пенза, 3 февраля 2025. PenzaNews. Жительница Пензы 1951 года рождения после общения с незнакомцем, который представился сотрудником Центробанка, перевела на «безопасный счет» около 750 тыс. рублей.

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«Звонивший сообщил, что мошенники пытаются оформить кредит на ее имя и для предотвращения незаконных действий пенсионерке необходимо перечислить свои сбережения на «безопасный счет», в то время как ее текущий счет будет заблокирован. Следуя указаниям злоумышленника, заявительница выполнила все инструкции и несколькими транзакциями перевела на указанный счет около 750 тыс. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что после этого незнакомец перестал выходить на связь и женщина обратилась в полицию.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации [«Мошенничество»]», — уточняется в тексте.