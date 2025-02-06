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Задержанный в Пензе при передаче взятки предприниматель признал вину — СКР

14:01 | 06.02.2025 | Криминал

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Пенза, 6 февраля 2025. PenzaNews. 53-летний предприниматель, который был задержан сотрудниками ФСБ после передачи взятки должностному лицу управления муниципального имущества Пензы, признал свою вину. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР.

Задержанный в Пензе при передаче взятки предприниматель признал вину — СКР. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, 17 января 2025 года в городе Пензе обвиняемый в салоне своей автомашины передал должностному лицу управления муниципального имущества города Пензы взятку в размере 500 тыс. рублей за незаконные действия — обращение земельного участка в его собственность без устранения нарушений, связанных с нецелевым использованием объекта недвижимости. Непосредственно после передачи взятки мужчина был задержан сотрудниками УФСБ России по Пензенской области. Денежные средства изъяты следователем в ходе осмотра места происшествия», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что предпринимателю предъявлено обвинение в даче взятки в крупном размере должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий.

«Вину в совершении инкриминируемого деяния он признал», — добавляется в тексте.

В сообщении поясняется, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы.

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