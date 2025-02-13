В Башмаковском районе виновник смертельного ДТП приговорен к 5,5 годам колонии-поселения Криминал

Пенза, 13 февраля 2025. PenzaNews. Наказание в виде 5,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2,5 года назначено 49-летнему жителю Башмаковского района Пензенской области за ДТП, унесшее жизнь человека. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

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«По делу установлено, что 10 июля 2023 года находившийся в состоянии алкогольного опьянения водитель автомобиля марки «Lada Priora» на проезжей части автомобильной дороги «Нижний Ломов — Пачелма — Башмаково» не справился с управлением и совершил наезд на препятствие — световую опору. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб находившийся на переднем пассажирском сиденье транспортного средства 34-летний мужчина», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что водитель признал свою вину.

«Суд [...] частично удовлетворил исковые требования потерпевшего о взыскании с осужденного компенсации морального вреда и материального ущерба, причиненных преступлением, в размере 450 тыс. рублей», — добавляется в тексте.

В сообщении уточняется, что приговор суда пока не вступил в законную силу.