Утверждено обвинительное заключение по делу о ДТП на улице Кирова в Пензе, унесшего жизни двух пенсионерок Криминал

Пенза, 13 февраля 2025. PenzaNews. Прокуратура Пензенской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о ДТП на улице Кирова в Пензе, которое унесло жизни двух пенсионерок.

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Как следует из сообщения пресс-службы надзорного ведомства, 20-летнему жителю Пензы вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

«По версии следствия, в утреннее время 20 октября 2024 года молодой человек, управляя автомобилем марки «ВАЗ-210740», следовал по проезжей части улицы Кирова города Пензы. Нарушив правила дорожного движения, он совершил наезд на двух женщин 1933 и 1934 годов рождения, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, расположенному вблизи остановки «Детская библиотека» и Свято-Троицкого женского монастыря. В результате дорожно-транспортного происшествия пенсионерки получили телесные повреждения, были госпитализированы в медицинское учреждение, где впоследствии скончались», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в ходе предварительного следствия молодой человек признал свою вину и пояснил, что не заметил пешеходов.

«Уголовное дело направлено на рассмотрение в Ленинский районный суд Пензы», — уточняется в тексте.