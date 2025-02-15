Перед судом предстанет житель Колышлейского района, стрелявший в подростка Криминал

Пенза, 15 февраля 2025. PenzaNews. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 22-летнего жителя Колышлейского района Пензенской области, которому вменяется совершение преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

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«По версии следствия, в вечернее время 7 декабря 2024 года в деревне Названовка Колышлейского района возле дома культуры у обвиняемого возник конфликт с несовершеннолетним односельчанином. В ходе ссоры мужчина из имеющегося у него пневматического пистолета выстрелил 16-летнему подростку в ногу и высказал угрозы убийством. На этом агрессия нападавшего не закончилась, злоумышленник произвел выстрел потерпевшему в область лица и нанес по голове два удара рукояткой пистолета, чем причинил телесные повреждения. Подростку удалось выбить оружие из рук обвиняемого и убежать», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что вину в совершении преступления мужчина признал.

«Уголовное дело направлено на рассмотрение мировому судье судебного участка №1 Колышлейского района Пензенской области», — уточняется в тексте.