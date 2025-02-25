В Пензе пожилая женщина лишилась более 800 тыс. рублей, поверив телефонному мошеннику Криминал

Пенза, 25 февраля 2025. PenzaNews. Жительница Пензы 1936 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился юристом и сообщил, что все имеющиеся у нее денежные банкноты необходимо передать в банк для проверки на подлинность, лишилась более 800 тыс. рублей.

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«Следуя указаниям звонившего, пенсионерка сняла со вклада деньги, а затем около подъезда своего дома передала неизвестному денежные средства», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению данного преступления», — сказано в пресс-релизе.