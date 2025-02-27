В Пензенской области возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество при поставке оборудования для школ Криминал

Пенза, 27 февраля 2025. PenzaNews. Уголовное дело о покушении на мошенничество при поставке оборудования для школ возбуждено в Пензенской области по материалам прокуратуры. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального надзорного ведомства.

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«Прокуратура Пензенской области провела проверку соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд. Установлено, что между региональным министерством образования и коммерческой организацией из Санкт-Петербурга в 2024 году заключен контракт на поставку в муниципальные образовательные организации области 36 учебных устройств. Сумма контракта составляла свыше 14,9 млн. рублей. При приемке оборудования заказчиком выявлено несоответствие качества товара условиям контракта, поставленные приборы имели признаки подделки. Несмотря на это, представитель компании-поставщика подготовил и подписал акты с недостоверными сведениями о соответствии оборудования предъявляемым требованиям», — сказано в пресс-релизе.

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В нем отмечается, что умысел на хищение бюджетных средств не был доведен до конца, так как заказчик отказался принимать и оплачивать товар.

«Материалы проверки направлены прокурором в следственный орган для решения вопроса о привлечении виновных к ответственности. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере)», — указано в сообщении.

В нем добавляется, что ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.