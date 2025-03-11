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Житель Пензенского района после общения с «сотрудником сотового оператора» лишился 380 тыс. рублей

14:52 | 11.03.2025 | Криминал

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Пенза, 11 марта 2025. PenzaNews. Житель Пензенского района 2000 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником сотового оператора и сообщил о необходимости продлить договор на оказание услуг связи, лишился 380 тыс. рублей.

Житель Пензенского района после общения с «сотрудником сотового оператора» лишился 380 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следуя инструкциям звонившего, заявитель продиктовал свои личные данные, после чего ему пришло SMS-сообщение с информацией о том, что в отношении него совершены мошеннические действия. Испугавшись, мужчина перечислил денежные средства в общей сумме 380 тыс. рублей на счета мошенников. Через несколько дней гражданин понял, что его обманули, и обратился в полицию», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

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