Пензенец лишился около 500 тыс. рублей, поверив телефонным мошенникам Криминал

Пенза, 26 марта 2025. PenzaNews. Житель Пензы 1991 года рождения после телефонного общения с мошенниками лишился около 500 тыс. рублей.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, сначала мужчине позвонил «сотрудник мобильного оператора», который сообщил о необходимости продлить договор на оказание услуг связи и попросил назвать код из SMS-сообщения; после этого ему позвонил «сотрудник портала госуслуг», который рассказал, что мошенники пытаются оформить кредит на его имя и посоветовал перевести деньги на «безопасный счет».

«Следуя указаниям звонившего, пензенец перевел на счета мошенников около 500 тыс. рублей. После того, как неизвестный перестал выходить на связь, заявитель понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».