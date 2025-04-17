В Пензенской области экс-менеджеру по продажам назначен условный срок за присвоение более 250 тыс. рублей Криминал

Пенза, 17 апреля 2025. PenzaNews. 27-летняя жительница Пензенской области, работавшая в коммерческой компании менеджером по продажам, получила условный срок за присвоение более 250 тыс. рублей.

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«По делу установлено, что злоумышленница, являясь менеджером по продажам в коммерческой компании, в период с 4 июля по 29 сентября 2023 года, получая от контрагентов наличные денежные средства за поставленную организацией пищевую продукцию, часть полученных денег вносила на расчетный счет юридического лица, а другую присваивала себе и тратила на личные нужды. Таким образом она похитила более 250 тыс. рублей», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что осужденная вину признала, в содеянном раскаялась, в ходе расследования полностью возместила причиненный организации материальный ущерб.

«В соответствии с позицией государственного обвинителя суд назначил женщине наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Приговор не вступил в законную силу», — сказано в тексте.