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В Пензенской области экс-менеджеру по продажам назначен условный срок за присвоение более 250 тыс. рублей

12:02 | 17.04.2025 | Криминал

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Пенза, 17 апреля 2025. PenzaNews. 27-летняя жительница Пензенской области, работавшая в коммерческой компании менеджером по продажам, получила условный срок за присвоение более 250 тыс. рублей.

В Пензенской области экс-менеджеру по продажам назначен условный срок за присвоение более 250 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По делу установлено, что злоумышленница, являясь менеджером по продажам в коммерческой компании, в период с 4 июля по 29 сентября 2023 года, получая от контрагентов наличные денежные средства за поставленную организацией пищевую продукцию, часть полученных денег вносила на расчетный счет юридического лица, а другую присваивала себе и тратила на личные нужды. Таким образом она похитила более 250 тыс. рублей», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что осужденная вину признала, в содеянном раскаялась, в ходе расследования полностью возместила причиненный организации материальный ущерб.

«В соответствии с позицией государственного обвинителя суд назначил женщине наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Приговор не вступил в законную силу», — сказано в тексте.


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