Житель Бессоновского района, повторно попавшийся на пьяной езде, получил 150 часов обязательных работ и лишился «Toyota Land Cruiser 200» Криминал

Пенза, 17 апреля 2025. PenzaNews. Суд назначил 48-летнему жителю Бессоновского района Пензенской области, который повторно попался за рулем в нетрезвом виде, 150 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 1,5 года, а также конфисковал автомобиль «Toyota Land Cruiser 200».

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«По делу установлено, что мужчина, ранее привлекавшийся к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, в ноябре 2023 года, употребив алкоголь, вечером вновь сел за руль автомобиля «Toyota Land Cruiser 200» и из своего дома в поселке Подлесном Бессоновского района направился в Пензу. В пути следования нетрезвого водителя на 3-м проезде Можайского в Пензе остановил инспектор ДПС. Мужчине было предложено пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения с использованием технического средства измерения, от которого он отказался», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что подсудимый вину признал и пояснил, что после употребления алкоголя по просьбе супруги поехал в Пензу, чтобы привезти ребенку ингалятор, так как девочка заболела.

«Мужчина указал, что автомобиль, которым он управлял, принадлежит жене — подарен за рождение трех детей. Однако транспортное средство было зарегистрировано на женщину лишь в ходе расследования по уголовному делу. В соответствии с позицией государственного обвинителя суд назначил мужчине наказание в виде 150 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 1 год 6 месяцев. По ходатайству государственного обвинителя суд конфисковал автомобиль в доход государства. Приговор в законную силу не вступил», — сказано в тексте.