14:22:46 Четверг, 17 апреля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Житель Бессоновского района, повторно попавшийся на пьяной езде, получил 150 часов обязательных работ и лишился «Toyota Land Cruiser 200»

13:21 | 17.04.2025 | Криминал

Печать

Пенза, 17 апреля 2025. PenzaNews. Суд назначил 48-летнему жителю Бессоновского района Пензенской области, который повторно попался за рулем в нетрезвом виде, 150 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 1,5 года, а также конфисковал автомобиль «Toyota Land Cruiser 200».

Житель Бессоновского района, повторно попавшийся на пьяной езде, получил 150 часов обязательных работ и лишился «Toyota Land Cruiser 200». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По делу установлено, что мужчина, ранее привлекавшийся к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, в ноябре 2023 года, употребив алкоголь, вечером вновь сел за руль автомобиля «Toyota Land Cruiser 200» и из своего дома в поселке Подлесном Бессоновского района направился в Пензу. В пути следования нетрезвого водителя на 3-м проезде Можайского в Пензе остановил инспектор ДПС. Мужчине было предложено пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения с использованием технического средства измерения, от которого он отказался», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что подсудимый вину признал и пояснил, что после употребления алкоголя по просьбе супруги поехал в Пензу, чтобы привезти ребенку ингалятор, так как девочка заболела.

«Мужчина указал, что автомобиль, которым он управлял, принадлежит жене — подарен за рождение трех детей. Однако транспортное средство было зарегистрировано на женщину лишь в ходе расследования по уголовному делу. В соответствии с позицией государственного обвинителя суд назначил мужчине наказание в виде 150 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 1 год 6 месяцев. По ходатайству государственного обвинителя суд конфисковал автомобиль в доход государства. Приговор в законную силу не вступил», — сказано в тексте.


Читайте также
В Пензенской области экс-менеджеру по продажам назначен условный срок за присвоение более 250 тыс. рублей В ДТП под Пензой пострадали пять человек, в том числе два ребенка
В Пензе работник организации перечислил мошенникам более 1 млн. рублей, думая, что выполняет просьбу начальника До двух лет лишения свободы грозит жителю Заречного за кражу плоскогубцев и дрели
В Шемышейском районе мужчина украл из дома соседа 5 кг мяса Житель Пензы перевел мошенникам 560 тыс. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама