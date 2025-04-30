Лишенный прав житель Кузнецкого района осужден за пьяную езду на угнанном пожарном автомобиле Криминал

Пенза, 30 апреля 2025. PenzaNews. Ранее судимый житель Кузнецкого района Пензенской области 1979 года рождения, который, будучи лишенным прав за пьяную езду, поехал в нетрезвом виде на угнанном пожарном автомобиле в магазин, получил реальный срок.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте Кузнецкого районного суда, преступление было совершено 23 августа 2024 года, когда злоумышленник увидел припаркованную у дома соседа машину и решил отправиться на ней за сигаретами.

«Воспользовавшись тем, что дверь автомобиля была не заперта, а ключи находились в замке зажигания, он запустил двигатель транспортного средства и отправился в магазин», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что суд по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначил мужчине наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

«Приговор не вступил в законную силу», — отмечается в сообщении.