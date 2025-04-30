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Лишенный прав житель Кузнецкого района осужден за пьяную езду на угнанном пожарном автомобиле

12:41 | 30.04.2025 | Криминал

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Пенза, 30 апреля 2025. PenzaNews. Ранее судимый житель Кузнецкого района Пензенской области 1979 года рождения, который, будучи лишенным прав за пьяную езду, поехал в нетрезвом виде на угнанном пожарном автомобиле в магазин, получил реальный срок.

Лишенный прав житель Кузнецкого района осужден за пьяную езду на угнанном пожарном автомобиле. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте Кузнецкого районного суда, преступление было совершено 23 августа 2024 года, когда злоумышленник увидел припаркованную у дома соседа машину и решил отправиться на ней за сигаретами.

«Воспользовавшись тем, что дверь автомобиля была не заперта, а ключи находились в замке зажигания, он запустил двигатель транспортного средства и отправился в магазин», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что суд по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначил мужчине наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

«Приговор не вступил в законную силу», — отмечается в сообщении.


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