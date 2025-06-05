В Пензе завершено расследование уголовного дела по обвинению двоих мужчин в незаконном проведении азартных игр Криминал

Пенза, 5 июня 2025. PenzaNews. Следственный отдел по Октябрьскому району Пензы СУ СКР по Пензенской области завершил расследование уголовного дела по обвинению двоих жителей региона в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр».

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«По данным следствия, в декабре 2021 года жительница Бессоновского района арендовала для незаконного проведения азартных игр помещение по улице Кузнецкой в городе Пензе, где разместила не менее 24 игровых автоматов с программным обеспечением, позволяющим проводить азартные игры с денежным выигрышем. Для осуществления незаконной деятельности она создала организованную группу, в которую вошли три администратора и охранники. Администраторы игрового зала осуществляли прием клиентов, учет ставок, получали от них денежные средства и выплачивали выигрыш. Руководитель группы осуществляла общее руководство, распоряжалась денежными средствами, полученными в результате незаконной игорной деятельности, контролировала расходы, выплачивала вознаграждение соучастникам преступления. Двое обвиняемых — охранники игрового зала — в составе организованной преступной группы осуществляли контрольно-пропускной режим, открывали посетителям входную дверь для пропуска их в игровой зал, контролировали соблюдение порядка и поведение игроков в зале, сохранность имущества игрового зала. По окончанию рабочей смены охранники получали вознаграждение в сумме 1,5 тыс. рублей за осуществление данных функций», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что в начале 2022 года фигурантами уголовного дела был организован переезд нелегального клуба в помещение на улице Ударной в Пензе, где он функционировал до октября.

«Незаконные действия организованной группы были пресечены сотрудниками полиции, игровое оборудование изъято. В отношении руководителя организованной группы, администраторов и одного из охранников вынесен обвинительный приговор. Уголовное дело в отношении двоих охранников направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказано в тексте.