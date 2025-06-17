Еще одно уголовное дело в отношении бывшего директора санатория «Хопровские зори» направлено в суд Криминал

Пенза, 17 июня 2025. PenzaNews. Еще одно уголовное дело в отношении бывшего директора ООО «Санаторий «Хопровские зори», которая ранее была приговорена к 4,5 годам колонии общего режима за многомиллионные хищения, направлено в Колышлейский районный суд Пензенской области. Это следует из сообщения пресс-службы прокуратуры региона.

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«По версии следствия, обвиняемая, ранее занимавшая должность директора ООО «Санаторий «Хопровские зори», в октябре 2022 года дала распоряжения подчиненным сотрудникам произвести с расчетного счета организации оплату приобретаемой бытовой техники: варочной панели, вытяжки, кухонного комбайна, стиральной машины с сушкой, холодильника, фена, телевизора, электрического чайника. В последующем указанные товары были фиктивно оприходованы без фактического поступления в распоряжение санатория», — говорится в пресс-релизе надзорного ведомства.

В нем уточняется, что организации был причинен ущерб в размере 648 тыс. 920 рублей.

«Обвиняемая вину признала и пояснила, что бытовая техника приобреталась за счет денежных средств ООО «Санаторий «Хопровские зори» для ее личных нужд», — отмечается в тексте.