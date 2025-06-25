Суд в Пензе заключил под стражу предпринимателя по делу о мошенничестве в отношении муниципального имущества Криминал

Пенза, 25 июня 2025. PenzaNews. Первомайский районный суд Пензы заключил под стражу предпринимателя по делу о мошенничестве в отношении муниципального имущества.

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«Предпринимателю, задержанному по подозрению в совершении мошенничества в отношении муниципального имущества, причинившего городу Пензе материальный ущерб на сумму не менее 16 млн. рублей, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере). Первомайским районным судом города Пензы обвиняемому по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что в настоящее время следователями второго отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СКР и сотрудниками УФСБ России по Пензенской области продолжается проведение следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.