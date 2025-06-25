Олег Фомин будет находиться под стражей по 19 августа Криминал

Пенза, 25 июня 2025. PenzaNews. Предприниматель, бывший депутат пензенской гордумы Олег Фомин, арестованный по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, будет находиться под стражей по 19 августа.

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«24 июня 2025 года Первомайским районным судом города Пензы рассмотрено ходатайство органа предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Фомина О.В., обвиняемого [...] в совершении мошенничества организованной группой в особо крупном размере. Суд с учетом мнения участников процесса, сведений, содержащихся в представленных материалах, а также данных, характеризующих личность обвиняемого, принял решение об избрании Фомину О.В. меры пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания, по 19 августа 2025 года включительно», — говорится в сообщении, размещенном на сайте суда.

Как уточняет ТАСС, уголовное дело связано с мошенничеством с муниципальным имуществом, в результате которого городу был причинен материальный ущерб на сумму не менее 16 млн. рублей.

Олег Фомин возглавляет одну из пензенских компаний в сфере пассажирских перевозок, избирался депутатом гордумы четвертого и пятого созывов.