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Олег Фомин будет находиться под стражей по 19 августа

10:44 | 25.06.2025 | Криминал

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Пенза, 25 июня 2025. PenzaNews. Предприниматель, бывший депутат пензенской гордумы Олег Фомин, арестованный по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, будет находиться под стражей по 19 августа.

Олег Фомин будет находиться под стражей по 19 августа. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«24 июня 2025 года Первомайским районным судом города Пензы рассмотрено ходатайство органа предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Фомина О.В., обвиняемого [...] в совершении мошенничества организованной группой в особо крупном размере. Суд с учетом мнения участников процесса, сведений, содержащихся в представленных материалах, а также данных, характеризующих личность обвиняемого, принял решение об избрании Фомину О.В. меры пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания, по 19 августа 2025 года включительно», — говорится в сообщении, размещенном на сайте суда.

Как уточняет ТАСС, уголовное дело связано с мошенничеством с муниципальным имуществом, в результате которого городу был причинен материальный ущерб на сумму не менее 16 млн. рублей.

Олег Фомин возглавляет одну из пензенских компаний в сфере пассажирских перевозок, избирался депутатом гордумы четвертого и пятого созывов.


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