Приговор депутату Заксобрания Пензенской области Сергею Ванюшину вступил в законную силу Криминал

Пенза, 27 июня 2025. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения приговор, в соответствии с которым депутату Законодательного собрания региона седьмого созыва Сергею Ванюшину назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период за покушение на мошенничество в сфере страхования в крупном размере.

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«Суд установил, что в ночное время 4 января 2024 года Ванюшин, управляя принадлежащим ему автомобилем «BMW X7» в рабочем поселке Башмаково Пензенской области после употребления спиртных напитков, совершил наезд на световую опору. Опасаясь привлечения к административной ответственности по ст. 12.8 КоАП РФ, осознавая, что управление транспортным средством в состоянии опьянения является основанием для отказа страховой компании в выплате страхового возмещения ущерба, причиненного в результате ДТП, он покинул место дорожно-транспортного происшествия без фиксации его обстоятельств в установленном нормативными актами и правилами страхования порядке, организовав впоследствии эвакуацию своего транспортного средства», — говорится в сообщении пресс-службы облсуда.

В нем добавляется, что впоследствии Сергей Ванюшин обратился к знакомому начальнику отделения ГИБДД, который дал указание подчиненному инспектору ДПС без выезда на место происшествия составить для депутата документы, указав в них ложные сведения о том, что ДТП произошло 11 января 2024 года.

«Получив подложные документы, [...] Ванюшин представил их в страховую компанию с целью незаконного получения страховой выплаты, размер которой превышал 1,5 млн. рублей. Преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана относительно наступления страхового случая, не был доведен Ванюшиным до конца по независящим от него обстоятельствам, поскольку страховой компанией ему было отказано в выплате ввиду выявления недостоверности представленных им сведений об обстоятельствах ДТП», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что Сергей Ванюшин признал свою вину частично: он согласился с предъявленным обвинением в совершении мошенничества, но утверждал, что был трезв, однако этот довод был опровергнут собранными по делу доказательствами.

Из сообщения следует, что защитник осужденного подал апелляционную жалобу, в которой просил отменить приговор суда первой инстанции, снизить категорию преступления на менее тяжкую и прекратить преследование Сергея Ванюшина в связи с деятельным раскаянием.

«Судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда, изучив доводы жалобы и все обстоятельства дела, оставила приговор без изменений, посчитав его законным и обоснованным», — поясняется в пресс-релизе.

В нем уточняется, что инспектору ДПС, который внес заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения о ДТП с участием депутата, назначен штраф в размере 40 тыс. рублей за служебный подлог, приговор обжалован не был и вступил в законную силу.