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Житель Мокшанского района проведет 3 года в колонии-поселении за ДТП с двумя погибшими

14:29 | 01.07.2025 | Криминал

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Пенза, 1 июля 2025. PenzaNews. Приговор, в соответствии с которым 64-летнему жителю Мокшанского района Пензенской области за ДТП с двумя погибшими назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года, вступил в законную силу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

Житель Мокшанского района проведет 3 года в колонии-поселении за ДТП с двумя погибшими. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По делу установлено, что утром 17 января 2025 года мужчина, управляя автомобилем «Hyundai Grand Starex» с установленными на всех четырех колесах летними шинами, следовал по проезжей части федеральной автодороге М5 «Урал» со стороны Самары в направлении Москвы. Он не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность и возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, не справился с рулевым управлением автомобиля, потерял контроль над движением транспортного средства и выехал на полосу встречного движения, где [...] произвел столкновение с автомобилем «ВАЗ-21104», двигавшимся по своей полосе. В результате ДТП водитель и пассажирка отечественного автомобиля — супружеская пара — получили телесные повреждения, от которых скончались на месте происшествия», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что водитель иномарки признал свою вину, но, не согласившись с приговором суда первой инстанции, обжаловал его.

«В соответствии с позицией участвовавшего в деле прокурора судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда оставила приговор без изменения, а жалобу осужденного — без удовлетворения», — уточняется в тексте.

Из сообщения также следует, что с виновника ДТП с пользу сына погибшего будет взыскана компенсация морального вреда в размере 2 млн. рублей.


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