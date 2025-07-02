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В Пензе завершено расследование дела в отношении экс-директора МУПа, задержанного сотрудниками ФСБ в конце 2024 года

14:02 | 02.07.2025 | Криминал

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Пенза, 2 июля 2025. PenzaNews. Расследование уголовного дела в отношении бывшего директора муниципального унитарного предприятия, который был задержан сотрудниками управления ФСБ России по Пензенской области в конце 2024 года после получения взятки в особо крупном размере, завершено. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В Пензе завершено расследование дела в отношении экс-директора МУПа, задержанного сотрудниками ФСБ в конце 2024 года. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, 27 декабря 2024 года директор муниципального унитарного предприятия получил от представителя строительной организации взятку в размере 1 млн. 800 тыс. рублей за выдачу технических условий на технологическое подключение планируемого к застройке коттеджного поселка (700 домов) к сетям водоснабжения в селе Богословка Пензенского района», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что в ходе расследования обвиняемый содержался под стражей.

«Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УФСБ России по Пензенской области», — отмечается в тексте.

В сообщении добавляется, что в настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.


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