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В Пензе удовлетворен иск прокуратуры о взыскании в доход государства более 9 млн. рублей, полученных в результате коррупционных преступлений

17:21 | 02.07.2025 | Криминал

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Пенза, 2 июля 2025. PenzaNews. Суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с экс-сотрудника управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области и руководителя юридического лица, интересы которого лоббировал бывший госслужащий, денежных средств, полученных в результате совершения коррупционных преступлений. Это следует из сообщения пресс-службы прокуратуры региона.

В Пензе удовлетворен иск прокуратуры о взыскании в доход государства более 9 млн. рублей, полученных в результате коррупционных преступлений. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что бывший сотрудник управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области при выборе контрагентов в целях заключения договоров для государственных нужд незаконно получил от руководителя юридического лица более 715 тыс. рублей за создание преимущественных условий и лоббирование интересов компании. В результате с организацией в 2020-2023 годах были заключены государственные контракты на общую сумму более 8,5 млн. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем напоминается, что бывший госслужащий осужден по п. «в» ч. 5 и ч. 4 ст. 200.5 УК РФ «Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок».

«Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с бывшего сотрудника ведомства и руководителя юридического лица в доход Российской Федерации денежных средств, полученных в результате нарушения запретов и ограничений, установленных антикоррупционным законодательством. Суд удовлетворил заявленные требования и вынес решение об обращении в доход государства в солидарном порядке более 9 млн. рублей. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры», — поясняется в тексте.


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