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Бывший директор санатория «Хопровские зори» осуждена за присвоение имущества здравницы

16:13 | 14.07.2025 | Криминал

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Пенза, 14 июля 2025. PenzaNews. Колышлейский районный суд Пензенской области признал виновной по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата» бывшего директора ООО «Санаторий «Хопровские зори», которая ранее была приговорена к 4,5 годам колонии общего режима за многомиллионные хищения.

Бывший директор санатория «Хопровские зори» осуждена за присвоение имущества здравницы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что женщина [...] в октябре 2022 года дала распоряжения подчиненным сотрудникам произвести с расчетного счета организации оплату бытовой техники: варочной панели, вытяжки, кухонного комбайна, стиральной машины с сушкой, холодильника, фена, телевизора, электрического чайника. В последующем указанные товары были фиктивно оприходованы без фактического поступления в распоряжение санатория и использовались женщиной в личных целях. В результате преступных действий бывшего директора обществу причинен ущерб в размере 648 тыс. 920 рублей», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что подсудимая вину признала и частично возместила ущерб в размере 10 тыс. рублей.

«Приговором Колышлейского районного суда Пензенской области от 27 декабря 2024 года подсудимая признана виновной по ч. 4 ст. 160 УК РФ, [...] ч. 3 ст. 160 УК РФ, [...] ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 160 УК РФ, [...] ч. 3 ст. 159 УК РФ. [...] С учетом позиции государственного обвинителя подсудимой по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний по приговорам окончательно назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также судом удовлетворен иск прокурора Колышлейского района о взыскании с осужденной причиненного обществу материального ущерба в размере 638 тыс. 920 рублей. Приговор в законную силу не вступил», — сказано в тексте.


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