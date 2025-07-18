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Прокуратура направила в суд уголовное дело о массовом заболевании детей в оздоровительном центре «Белка» в Пензе

17:57 | 18.07.2025 | Криминал

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Пенза, 18 июля 2025. PenzaNews. Прокуратура Железнодорожного района Пензы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 56-летнего руководителя компании, оказывавшей услуги по питанию детей и работников ДОЦ «Белка», которому вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил».

Прокуратура направила в суд уголовное дело о массовом заболевании детей в оздоровительном центре «Белка» в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По версии следствия, руководитель компании, оказывавшей услуги по питанию детей и работников ООО «ДОЦ «Белка», в июне 2024 года не обеспечил должным образом соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и допустил к работе по приготовлению пищи нескольких сотрудников, не прошедших обязательные медицинские осмотры и лабораторные обследования, являвшихся носителями возбудителей инфекций. В результате допущенных нарушений произошло массовое заболевание норовирусом детей», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Пензы для рассмотрения по существу.


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