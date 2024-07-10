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Кишечная инфекция стала причиной массового обращения детей в центре «Белка» за медпомощью — прокуратура

12:05 | 10.07.2024 | Общество

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Пенза, 10 июля 2024. PenzaNews. Факт массового отравления отдыхающих в детском оздоровительном центре «Белка» не подтвердился, причиной обращения несовершеннолетних за медицинской помощью 27 и 28 июня стала кишечная инфекция норовирусной этиологии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области со ссылкой на результаты проверки надзорного ведомства и санитарно-эпидемиологического расследования, проведенного региональным управлением Роспотребнадзора.

Кишечная инфекция стала причиной массового обращения детей в центре «Белка» за медпомощью — прокуратура. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В работе лагеря выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Трое работников пищеблока были допущены к работе без прохождения лабораторного обследования на наличие возбудителей кишечных инфекций вирусной этиологии, один из них явился первоисточником инфекции, передаваемой пищевым путем», — говорится в тексте.

В нем указано, что цех холодных закусок не был оборудован прибором для обеззараживания воздуха, а кухонная посуда для приготовления первых и вторых блюд не соответствовала нормативным требованиям.

«Имелись иные нарушения требований к организации общественного питания и водоснабжения из разводящей сети», — добавляется в сообщении.

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Из него следует, что по результатам проверки управление Роспотребнадзора возбудило в отношении юридических лиц дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», ст. 6.5 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде» и ст. 6.6 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения», они направлены в суд.

«С целью устранения допущенных нарушений прокурор Железнодорожного района Пензы внес руководителю лагеря и организатору питания представления», — поясняется в тексте.

В нем отмечается, что дела об административных правонарушениях и акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

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