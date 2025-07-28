В Пензе пенсионерка после звонка мошенника под предлогом замены ключей от домофона лишилась около 1,5 млн. рублей Криминал

Пенза, 28 июля 2025. PenzaNews. Жительница Пензы 1952 года рождения перевела неизвестным около 1,5 млн. рублей после звонка мошенника под предлогом замены ключей от домофона.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы управления МВД России по Пензенской области, женщине позвонил незнакомец, который убедил ее назвать код из SMS для замены ключей от домофона.

«После этого поступил еще один звонок от неизвестной, которая представилась работником банка. Девушка сообщила, что пенсионерка ранее общалась с злоумышленником, который завладел ее персональными данными и пытается похитить все сбережения. [...] Звонившая убедила заявительницу перечислить сбережения на «безопасный счет», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что пенсионерка направилась в банк, сняла деньги и перевела их на счета, предоставленные злоумышленницей.

«После того как неизвестная перестала выходить на связь, потерпевшая поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации», — поясняется в тексте.