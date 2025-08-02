В Пензенской области по факту ДТП с шестью погибшими возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 2 августа 2025. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту ДТП на федеральной трассе М5 «Урал» в Пензенской области, в результате которого погибли шесть человек, еще один был госпитализирован. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«По факту ДТП, произошедшего 1 августа 2025 года на 571 км федеральной автомобильной дороги М5 «Урал», в результате которого погибли шесть человек и один человек госпитализирован, отделом по расследованию дорожно-транспортных происшествий следственного управления УМВД России по Пензенской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации», — сказано в тексте.

Ранее в связи с трагическим ДТП прокуратура Мокшанского района организовала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения.

Утром 1 августа на 571 км федеральной трассы М5 «Урал» в границах Мокшанского района Пензенской области произошло столкновение автомобилей «Datsun on-DO» и «Chevrolet Epica», в результате которого погибли шесть человек, еще один человек был госпитализирован с травмами.