18:34:26 Суббота, 6 июня
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе завершено расследование дела о травмировании подростка при падении наледи с крыши

09:35 | 06.06.2026 | Криминал

Печать

Пенза, 6 июня 2026. PenzaNews. Расследование уголовного дела, возбужденного после травмирования 17-летнего юноши в результате схода наледи с крыши многоквартирного дома №90А на улице Суворова в Пензе, завершено.

В Пензе завершено расследование дела о травмировании подростка при падении наледи с крыши. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области, обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», предъявлено директору управляющей компании.

Читайте также

В Пензе возбуждено уголовное дело по факту травмирования подростка при падении наледи с крыши дома

«По данным следствия, в период с 27 января по 3 марта 2026 года директор управляющей компании, зная, что на крыше дома №90А на улице Суворова в городе Пензе скопились снежные массы, массивные ледяные образования и сосульки, представляющие реальную опасность для жизни и здоровья граждан в случае их самопроизвольного схода, не организовал надлежащую регулярную очистку крыши многоквартирного дома и оценку состояния устройств снегозадержания. 3 марта 2026 года в результате ненадлежащего оказания услуг по содержанию имущества собственников дома на несовершеннолетнего, проходившего по пешеходному тротуару, произошел неконтролируемый сход с крыши снежных масс и массивных ледяных образований», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что подросток получил травму головы, квалифицирующуюся как тяжкий вред здоровью.

«В ходе расследования уголовного дела обвиняемый содержался под домашним арестом», — отмечается в тексте.

В сообщении добавляется, что в настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.


Читайте также
Житель Московской области приговорен к 12 годам колонии строгого режима за госизмену МТС расширила сеть домашнего интернета в микрорайоне Заря
Прокуратура подала иск об обязании РЖД выплатить компенсацию экологического ущерба после разлива нефтепродуктов на станции Чаис Подписан указ об охранной зоне памятника природы «Ахунский сосновый бор»
В Засечном организована проверка по информации в СМИ о травмировании ребенка на детской площадке В пензенскую областную детскую больницу поступило новое высокотехнологичное оборудование
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама