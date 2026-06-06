В Пензе завершено расследование дела о травмировании подростка при падении наледи с крыши Криминал

Пенза, 6 июня 2026. PenzaNews. Расследование уголовного дела, возбужденного после травмирования 17-летнего юноши в результате схода наледи с крыши многоквартирного дома №90А на улице Суворова в Пензе, завершено.

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Как следует из сообщения пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области, обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», предъявлено директору управляющей компании.

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«По данным следствия, в период с 27 января по 3 марта 2026 года директор управляющей компании, зная, что на крыше дома №90А на улице Суворова в городе Пензе скопились снежные массы, массивные ледяные образования и сосульки, представляющие реальную опасность для жизни и здоровья граждан в случае их самопроизвольного схода, не организовал надлежащую регулярную очистку крыши многоквартирного дома и оценку состояния устройств снегозадержания. 3 марта 2026 года в результате ненадлежащего оказания услуг по содержанию имущества собственников дома на несовершеннолетнего, проходившего по пешеходному тротуару, произошел неконтролируемый сход с крыши снежных масс и массивных ледяных образований», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что подросток получил травму головы, квалифицирующуюся как тяжкий вред здоровью.

«В ходе расследования уголовного дела обвиняемый содержался под домашним арестом», — отмечается в тексте.

В сообщении добавляется, что в настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.