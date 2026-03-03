В Пензе возбуждено уголовное дело по факту травмирования подростка при падении наледи с крыши дома Происшествия

Пенза, 3 марта 2026. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено в Пензе по факту травмирования подростка в результате падения на него наледи с крыши многоквартирного дома на улице Суворова.

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пензенской области

«По данным следствия, днем 3 марта 2026 года с крыши жилого дома на улице Суворова в городе Пензе упал фрагмент наледи на подростка, находившегося на тротуаре. В результате 17-летний потерпевший получил телесные повреждения, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью», — говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что следователями и криминалистами регионального управления проведен осмотр места происшествия, выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

«В рамках расследования уголовного дела будет дана оценка действиям (бездействию) лиц, ответственных за содержание здания», — сказано в тексте.