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Экс-начальник МРЭО ГИБДД Кузнецка получил 4,5 года колонии по делу о выдаче водительских удостоверений без экзаменов

10:26 | 06.06.2026 | Криминал

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Кузнецк, 6 июня 2026. PenzaNews. Суд приговорил бывшего начальника МРЭО ГИБДД города Кузнецка Пензенской области к 4,5 годам колонии общего режима со штрафом в размере 300 тыс. рублей с лишением права занимать должности на госслужбе в системе правоохранительных органов РФ, связанные с осуществлением функций представителя власти и исполнением организационно-распорядительных полномочий, на срок 3 года с лишением специального звания майора полиции за получение взяток и злоупотребление должностными полномочиями. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Кузнецкого районного суда.

Экс-начальник МРЭО ГИБДД Кузнецка получил 4,5 года колонии по делу о выдаче водительских удостоверений без экзаменов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В нем уточняется, что преступления были совершены в 2024 году: начальник МРЭО ГИБДД Кузнецка получал взятки в значительном размере через посредника за изготовление экзаменационных листов проведения теоретического экзамена на право управления транспортными средствами различных категорий, в которые вносил заведомо ложные сведения об успешной сдаче.

«В дальнейшем он без фактического проведения необходимого теоретического экзамена на право управления ТС, то есть без проверки знаний правил ПДД и навыков управления ТС, выдавал водительские удостоверения», — добавляется в тексте.

В сообщении указано, что в судебном заседании мужчина в полном объеме признал вину по всем эпизодам преступлений.

«Приговор не вступил в законную силу», — отмечается в тексте.


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