Экс-начальник МРЭО ГИБДД Кузнецка и двое его знакомых предстанут перед судом по делу о выдаче водительских удостоверений без экзаменов Криминал

Пенза, 8 декабря 2025. PenzaNews. Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пензенской области завершил расследование уголовного дела по обвинению бывшего начальника МРЭО ГИБДД города Кузнецка в совершении пяти эпизодов получения взяток и четырех эпизодов злоупотребления должностными полномочиями, а также двоих его знакомых — в посредничестве во взяточничестве и в мошенничестве соответственно.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как отмечается в сообщении пресс-службы СУ СКР по Пензенской области, оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники региональных управлений ФСБ и МВД.

«По данным следствия, в ноябре 2024 года начальник МРЭО ГИБДД города Кузнецка по просьбам знакомых незаконно выдавал жителям Пензенской области водительские удостоверения без фактического проведения экзаменов на право управления транспортным средством. За противоправные действия сотрудник полиции получал взятки в размере от 26 до 30 тыс. рублей, общая сумма которых составила 146 тыс. рублей. Посредник во взяточничестве за свои услуги получил от одного из водителей вознаграждение в сумме 80 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что водительские удостоверения за взятки получили пятеро жителей Пензенской области, еще четверым сотрудник ГИБДД организовал незаконную выдачу водительских удостоверений без сдачи экзаменов, не получая от них денежное вознаграждение.

«В ходе следствия установлено, что знакомая сотрудника полиции попросила его о выдаче жителю города Кузнецка водительского удостоверения без сдачи экзаменов. Тот согласился и, не получая денежных средств, незаконно выдал мужчине документ. Обвиняемая ввела потерпевшего в заблуждение, сообщив, что за данные незаконные действия сотруднику полиции необходимо передать 60 тыс. рублей. В действительности она похитила данные денежные средства. В ходе расследования уголовного дела причиненный материальный ущерб обвиняемая возместила в полном объеме», — добавляется в сообщении.

В тексте указано, что бывший начальник МРЭО ГИБДД находится под домашним арестом.

«По ходатайству следователя в обеспечительных целях арестованы транспортные средства двух обвиняемых на общую сумму 1,5 млн. рублей», — отмечается в пресс-релизе.

Из него следует, что в настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.