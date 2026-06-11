ФСБ предупредила пензенцев о случаях мошеннических действий, целями которых являются хищение денег и дестабилизация обстановки в регионе Криминал

Пенза, 11 июня 2026. PenzaNews. Управление ФСБ России по Пензенской области предупредило жителей региона о случаях мошеннических действий, целями которых являются хищение денежных средств и дестабилизация обстановки на территории субъекта федерации.

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«Установлено, что жителям Пензенской области поступают звонки от неустановленных лиц, представляющихся сотрудниками регионального УФСБ. В процессе общения мошенники сообщают, что в отношении гражданина проводится доследственная проверка на предмет причастности к неправомерному обороту средств платежей, вследствие чего требуется сообщить цифровой код, присланный в виде SMS-сообщения, который в действительности позволяет получить доступ к банковским приложениям», — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

В нем добавляется, что затем злоумышленники предлагают для возврата похищенных денежных средств выполнить поручения, связанные с передачей информации в отношении крупных предприятий, а также с выведением из строя объектов военной, транспортной или банковской инфраструктуры.

«Имеются основания полагать, что неустановленные лица осуществляют свою противоправную деятельность, связанную с получением денежных средств преступным путем, в интересах украинских националистических вооруженных формирований. Просим жителей региона не поддаваться на провокации злоумышленников и не вступать с ними в контакт», — подчеркивается в тексте.