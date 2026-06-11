Житель Наровчатского района предстанет перед судом по обвинению в краже денег с карты участника СВО Криминал

Пенза, 11 июня 2026. PenzaNews. 44-летний житель Наровчатского района Пензенской области обвиняется в краже денег с банковской карты участника специальной военной операции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

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«По версии следствия, обвиняемый 31 января 2025 года на улице районного центра около входа в многоквартирный жилой дом обнаружил в снегу банковскую карту, утерянную в период нахождения в отпуске его знакомым военнослужащим, участником специальной военной операции. Мужчина, воспользовавшись тем, что за его действиями никто не наблюдает, поднял банковскую карту и оставил ее себе. В дальнейшем злоумышленник в период с февраля по сентябрь 2025 года использовал банковскую карту для совершения покупок бесконтактным способом», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что потерпевшему был причинен ущерб на сумму более 135 тыс. рублей.

«Вину обвиняемый признал в полном объеме. Уголовное дело направлено в Наровчатский районный суд для рассмотрения по существу», — отмечается в тексте.