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Мошенники убедили пенсионерку из Пензенской области перевести на чужой счет 1,5 млн. рублей и передать 2,8 млн. рублей незнакомке в Москве

17:00 | 11.06.2026 | Криминал

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Пенза, 11 июня 2026. PenzaNews. 63-летняя пенсионерка из Городищенского района Пензенской области лишилась 4,3 млн. рублей, попавшись на уловку телефонных мошенников.

Мошенники убедили пенсионерку из Пензенской области перевести на чужой счет 1,5 млн. рублей и передать 2,8 млн. рублей незнакомке в Москве. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по региону, сначала женщине позвонил злоумышленник под видом директора завода, на котором она ранее работала.

«Он сообщил, что на предприятии проводится проверка и архивная документация завода, а также ее личные данные были украдены мошенниками. [...] Через некоторое время ей позвонил мужчина, представившийся сотрудником силового ведомства, и пояснил, что от имени гражданки осуществляются денежные переводы в поддержку экстремистских организаций. Чтобы предотвратить мошеннические действия, необходимо все денежные средства перечислить на «безопасный счет», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что после этого пенсионерка перевела около 1,5 млн. рублей на чужой счет.

«Затем гражданке позвонил другой незнакомец, который сообщил, что на имя заявительницы был оформлен кредит, который необходимо закрыть. Женщина, следуя указаниям звонившего, отправилась в город Москву, где около здания гостиницы передала более 2,8 млн. рублей незнакомке. Часть денег заявительница одолжила у своей подруги», — отмечается в тексте.

В сообщении указано, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


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