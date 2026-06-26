Вступил в силу приговор жительнице Каменки, получившей 7 лет колонии за убийство мужа Криминал

Пенза, 26 июня 2026. PenzaNews. Приговор, в соответствии с которым 39-летняя ранее судимая жительница города Каменки Пензенской области получила 7 лет колонии общего режима за убийство супруга, вступил в законную силу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Судом установлено, что в ночь с 9 на 10 октября 2025 года супруги находились у себя в квартире и распивали спиртные напитки. В процессе общения между ними возникла ссора, в ходе которой мужчина причинил жене побои. В ответ женщина нанесла ему удар ножом в область шеи», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что от полученного ранения, сопровождавшегося острой кровопотерей, мужчина умер на месте.

Из текста следует, что утром жительница Каменки отправилась к бывшему мужу распивать спиртные напитки, рассказала ему о случившемся и попросила помочь избавиться от трупа.

«Соучастники завернули тело убитого в одеяло и отнесли на пустырь, где через пару часов труп был обнаружен. В этот же день злоумышленница была задержана», — уточняется в сообщении.

В нем отмечается, что ранее женщина отбывала наказание в местах лишения свободы за причинение мужу тяжкого вреда здоровью.

«На основании совокупности собранных доказательств суд назначил ей наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Гражданские иски потерпевших — матери, отца, сестры убитого о компенсации морального вреда удовлетворены частично, с осужденной постановлено взыскать по 1 млн. рублей каждому. Не согласившись с приговором суда, осужденная подала апелляционную жалобу. Потерпевшей принесена апелляционная жалоба на мягкость назначенного осужденной наказания. Пензенский областной суд в соответствии с позицией прокурора приговор оставил без изменений, а апелляционные жалобы — без удовлетворения», — сказано в тексте.