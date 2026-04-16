Жительница Каменки осуждена за убийство мужа, ее знакомый — за укрывательство преступления Криминал

Пенза, 16 апреля 2026. PenzaNews. 39-летняя жительница Каменки Пензенской области приговорена к 7 годам колонии общего режима за убийство мужа, ее 68-летний знакомый, который признан виновным в заранее не обещанном укрывательстве особо тяжкого преступления, получил год условно.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что вечером 9 октября 2025 года в городе Каменке осужденная с мужем распивала спиртное. Между супругами возник конфликт, в ходе которого женщина схватила нож и нанесла им один удар в шею потерпевшего, после чего покинула квартиру, не вызвав медицинских работников для оказания ему помощи. Фигурантка уголовного дела вернулась домой на следующий день и обнаружила, что мужчина не подает признаков жизни. Осужденная обратилась к своему знакомому, попросив помочь ей избавиться от тела. Ночью 12 октября они завернули тело погибшего в одеяло, вынесли из квартиры и оставили его около одного из предприятий города Каменки, где он был обнаружен в тот же день», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем уточняется, что в ходе расследования уголовного дела и судебного разбирательства женщина содержалась под стражей, ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение убийства, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка; второй фигурант ранее был судим за кражу.

«Приговором суда женщине назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии общего режима, мужчине — в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год», — сказано в тексте.