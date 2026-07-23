Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке автомобиля стоимостью более 1 млн. рублей Криминал

Пенза, 23 июля 2026. PenzaNews. 30-летний житель Пензы стал жертвой мошенничества при попытке дистанционно приобрести автомобиль стоимостью более 1 млн. рублей.

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«Гражданин рассказал, что в мессенджере обнаружил объявление о продаже автомобиля марки «Toyota». [...] Он связался с менеджером и договорился о покупке и доставке товара», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что стороны составили электронный договор купли-продажи, после чего покупатель перечислил более 1 млн. рублей по реквизитам, направленным менеджером, а тот пообещал, что доставка будет организована через неделю.

«Спустя неделю автомобиль так и не был доставлен покупателю, а лжеменеджер перестал выходить на связь. Мужчина понял, что был обманут мошенниками, и обратился в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В тексте уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».