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Житель Пензенской области подозревается в покушении на незаконное перемещение через госграницу изделия военного назначения

14:03 | 23.07.2026 | Криминал

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Пенза, 23 июля 2026. PenzaNews. Сотрудники УФСБ России по Пензенской области пресекли противоправную деятельность жителя региона 1983 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1.1. ст. 226.1 УК РФ.

Житель Пензенской области подозревается в покушении на незаконное перемещение через госграницу изделия военного назначения. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что подозреваемый планировал незаконно переместить через государственную границу Российской Федерации изделие военного назначения в интересах иностранного государства», — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

В нем отмечается, что уголовное дело возбуждено следственным отделом регионального УФСБ, в настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигуранта и обстоятельств, имеющих значение для расследования.


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