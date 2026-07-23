В Пензе подростки, задержанные за кражу продуктов почти на 24 тыс. рублей, часть похищенного отдали бездомным кошкам Криминал

Пенза, 23 июля 2026. PenzaNews. Два подростка, подозреваемых в краже из магазина на территории Пензы продуктов питания на сумму около 24 тыс. рублей, признались полицейским, что отдали часть похищенного бездомным кошкам. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Они рассказали, что, находясь в магазине, решили похитить различные продукты питания. Подозреваемые собрали продуктовую тележку на сумму около 24 тыс. рублей. Затем товарищи, воспользовавшись тем, что за ними никто из сотрудников магазина не наблюдает, вывезли тележку с товаром через кассы самообслуживания, не оплатив. Часть похищенного злоумышленники употребили, а оставшейся частью продуктов угостили бездомных кошек», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».