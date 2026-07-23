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В Пензе подростки, задержанные за кражу продуктов почти на 24 тыс. рублей, часть похищенного отдали бездомным кошкам

16:28 | 23.07.2026 | Криминал

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Пенза, 23 июля 2026. PenzaNews. Два подростка, подозреваемых в краже из магазина на территории Пензы продуктов питания на сумму около 24 тыс. рублей, признались полицейским, что отдали часть похищенного бездомным кошкам. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В Пензе подростки, задержанные за кражу продуктов почти на 24 тыс. рублей, часть похищенного отдали бездомным кошкам. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Они рассказали, что, находясь в магазине, решили похитить различные продукты питания. Подозреваемые собрали продуктовую тележку на сумму около 24 тыс. рублей. Затем товарищи, воспользовавшись тем, что за ними никто из сотрудников магазина не наблюдает, вывезли тележку с товаром через кассы самообслуживания, не оплатив. Часть похищенного злоумышленники употребили, а оставшейся частью продуктов угостили бездомных кошек», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».


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