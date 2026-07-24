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Жительница Кузнецка стала жертвой мошенничества при покупке автомобиля из-за границы

14:02 | 24.07.2026 | Криминал

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Кузнецк, 24 июля 2026. PenzaNews. Жительница Кузнецка Пензенской области 1969 года рождения стала жертвой мошенничества при покупке иномарки стоимостью около 2 млн. рублей из-за границы.

Жительница Кузнецка стала жертвой мошенничества при покупке автомобиля из-за границы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по региону, женщина нашла заинтересовавшее ее объявление в интернете, договорилась с менеджером по телефону об условиях покупки, убедилась в существовании данной фирмы и перевела всю сумму на указанные реквизиты.

«Взамен ей прислали фотографии документов и подписанного договора. После этого на протяжении некоторого времени женщина получала отчет о том, что автомобиль следует по маршруту, а также фотографии транспортного средства на границе Российской Федерации. Однако в один из дней ей позвонили и сообщили, что при пересечении границы возникли трудности и автомобиль арестован, а для того чтобы он был доставлен на территорию Российской Федерации, покупательнице необходимо перевести на банковский счет еще 600 тыс. рублей. Женщина поняла, что общается с мошенниками, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


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